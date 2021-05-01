На вокзале в Петрозаводске снова будут петь военные песни

В здании железнодорожного вокзала в столице Карелии состоится второй «Концерт-флешмоб» к празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Студенты, выпускники и педагоги Петрозаводской консерватории, а также артисты мужского хора Карелии и женского хора «Академия» во второй раз проведут флешмоб на железнодорожном вокзале, где будут исполнять песни о войне. Первый флешмоб был организован в 2019 году.

В программе самые популярные военные песни такие как Смуглянка, Три танкиста, Журавли, Катюша, День Победы и другие.

Присоединиться могут все желающие. Исполнение состоится 8 мая в 12 часов.

Аналогичная акция 8 мая пройдет в 14 часов в торговом центре «Лотос Плаза».