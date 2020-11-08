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На выборах в Сортавале "Справедливая Россия" победила в 10 из 17 округов

Новости. Политика
08:08, 09 Ноября 2020
фото: ©Столица на Онего
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Кандидаты от "Единой России" смогут получить в новом городском совете в Карелии семь депутатских мандатов.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Карелии, на состоявшихся 8 ноября выборах депутатов Сортавальского городского поселения кандидаты от партии "Справедливая Россия" одержали победу в 10 из 17 округах. Среди тех, кто может рассчитывать на депутатские мандаты – последний избранный глава Сортавалы Сергей Крупин и руководитель регионального отделения партии Ройне Изюмов. Основные соперники "справедливороссов" на этих выборах – кандидаты от "Единой России" – смогут получить в новом горсовете только семь мест. Остальные участники предвыборной гонки – выдвиженцы от КПРФ, ЛДПР и "Партии за справедливость" остались без депутатских мандатов.

Напомним, в нынешнем году выборы в городской совет Сортавалы проходили дважды. На мартовских выборах почти все депутатские мандаты горсовета достались кандидатам от "Единой России". Это позволило партии власти принять решение об объединении двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, против которого выступала "Справедливая Россия". После того, как закон об объединении муниципальных образований был принят парламентом Карелии, территориальная избирательная комиссия назначила на 8 ноября проведение новых выборов – в совет объединенного городского поселения.      

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Комментарии

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Копатыч
2020-11-09 08:56:11
Коммуняки то при этом где ? Все по дорогам ездят что ли ???
Гость
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