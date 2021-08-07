На выходных в Карелии снова горел лес

В выходные в Медвежьегорском районе был зарегистрирован один лесной пожар, сообщили в правительстве республики.

За минувшие выходные в лесах Республики Карелия зарегистрирован один лесной пожар 8 августа в Медвежьегорском районе. Пожар ликвидирован в тот же день силами АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» на площади 0,2 га. Предварительная причина пожара — нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

С начала сезона в лесах республики возникло 298 лесных пожаров на общей площади 20422,1 га.

В прошлом году на эту дату произошло 137 лесных пожара на площади 512,1 га.

Доля ликвидированных лесных пожаров в первые сутки — 56%.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.