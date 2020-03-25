На Зарецком кладбище массово вырубили деревья (ФОТОФАКТ)

В администрации Петрозаводска объяснили, что это санитарная вырубка.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился с жалобой житель Петрозаводска, который рассказал, что на Зарецком кладбище возле Крестовоздвиженского собора ведется масштабная вырубка деревьев.

Мы побывали на месте и выяснили, что деревья действительно вырубаются.

В отделе экологии городской администрации, куда мы обратились за комментариями, пояснили, что разрешение на вырубку выдано МКУ "Ритуал".

Это санитарная вырубка, которая проводится по периметру церкви, поскольку на территории много аварийных кленов, вросших в кресты, пояснили в мэрии.

Вырубка ведется по просьбе епархии и МКУ "Ритуал", так как они отвечают за эту территорию.