890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин объявил нерабочей следующую неделю и заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию (СРОЧНО) 25
25.03.2020 16:31
Количество жителей Карелии, госпитализированных с подозрением на короновирус, растет 3
25.03.2020 10:23
Арендаторов скандальной пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске просят покинуть помещения 22
25.03.2020 10:04

На Зарецком кладбище массово вырубили деревья (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:05, 26 Марта 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

В администрации Петрозаводска объяснили, что это санитарная вырубка.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился с жалобой житель Петрозаводска, который рассказал, что на Зарецком кладбище возле Крестовоздвиженского собора ведется масштабная вырубка деревьев.  

Мы побывали на месте и выяснили, что деревья действительно вырубаются.

В отделе экологии городской администрации, куда мы обратились за комментариями, пояснили, что разрешение на вырубку выдано МКУ "Ритуал".

Это санитарная вырубка, которая проводится по периметру церкви, поскольку на территории много аварийных кленов, вросших в кресты, пояснили в мэрии.

Вырубка ведется по просьбе епархии и МКУ "Ритуал", так как они отвечают за эту территорию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Николай Иванович
2020-03-26 09:13:43
Кругом вредители из РПЦ никак не угомонятся , экология им не нужна , нужны только деньги .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
20.03.2020, 09:11
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус

Аналитика

25.03.2020 17:49
Политкухня
Обращение Владимира Путина к гражданам России
Публикуем полный текст обращения президента Владимира Путина к гражданам России в связи с эпидемией коронавируса.
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 1
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 5
23.03.2020 22:29
"Нам оставят мертвый водоем" 2
20.03.2020 13:53
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:18
Без политики
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 13
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске требуют восстановить кенотаф бойца истребительного батальона на месте его гибели.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
16.03.2020 14:20
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Меры поддержки экономики, антикризисный план правительства
25.03.2020 14:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»