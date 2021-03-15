Набор в первые классы в Петрозаводске пройдет по новым правилам

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета социального развития Любовь Иконникова рассказала о новом порядке приема первоклассников.

Совсем немного времени осталось до старта приемной кампании в первые классы. В этом году она пройдет по новым правилам: чтобы попасть в школу первоклассник должен проживать на территории, которая закреплена за образовательным учреждением. Несмотря на то, что в администрации Петрозаводска для родителей будущих первоклассников уже несколько недель работает горячая линия, вопросы у мам и пап остаются.

Как рассказала заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова, в этом году приемная кампания пройдет в рамках исполнения новых требований законодательства в части организации приема детей на обучение. Новый порядок, утвержденный приказом Минпросвещения России в сентябре 2020 года, определил новые сроки начала приема заявлений о зачислении детей в 1 классы, сроки издания распорядительных актов (приказов) о зачислении детей в школу. Кроме того, данный порядок устанавливает четкие требования к пакету документов, которые родителю необходимо представить в школу при подаче заявления.

"Еще одно нововведение этого года – это новый порядок закрепления школ города за конкретными его территориями. Мы постарались сохранить возможность выбора родителями образовательных организаций в пределах одного района проживания, где есть, например, несколько школ разных по статусу, реализующих разные программы. При этом родители при подаче заявления на зачисление в образовательную организацию обязаны предоставлять в соответствии с порядком приема в школу копию свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства", - пояснила Любовь Иконникова.

Подробнее о новом порядке зачисления в первые классы читайте в интервью с председателем комитета социального развития Любовью Иконниковой.