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Началась подготовка к реконструкции первого участка дороги из Петрозаводска в сторону Вознесенье

Новости. Общество
09:45, 21 Сентября 2021
фото: Яндекс. Карты

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ФКУ «Упрдор «Кола» приступило к подготовительным работам по реконструкции первого участка автодороги А-215 от Петрозаводска в сторону Вознесенья.

Планируется обустройство земляного полотна и дорожной одежды, укладка двух слоев асфальтобетона, устройство водоотвода и локальных очистных сооружений.

Дорога разделена на семь участков (43-58 км, 58-74 км, 74-86 км, 86-100 км, 100-113 км, 113-132 км и 132-147 км). Их отремонтируют в 2022–2023 годах по стандартам качества федеральных автодорог.

«Во время проведения работ возможны затруднения при движении по ремонтируемому участку трассы. Просим водителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам, а также быть особо внимательными и учитывать складывающуюся обстановку при планировании поездок», - добавили в ФКУ «Упрдор «Кола».

 

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