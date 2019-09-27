Начальник ИК-9 пообещал уголовное дело журналисту, написавшему о пытках в колонии Петрозаводска

Иван Савельев, начальник исправительной колонии строгого режима №9 в столице Карелии, считает, что автор статьи, написавшая про пытки в колонии, оскорбила его как представителя власти и оклеветала.

В минувший вторник, 24 сентября, "Медиазона" опубликовала текст карельской журналистки Аллы Константиновой о пытках в исправительной колонии №9.

Начальник "Девятки" Иван Савельев был оскорблен публикацией и обратился в Следком Карелии с заявлением о защите деловой репутации его как представителя власти.



Столица на Онего

"25 сентября я посетил Следком и подал официальное заявление, связанное с деловой репутацией, - сообщил начальник ИК-9 Савельев на состоявшейся в четверг конференции с журналистами. - И я вас уверяю, что будет возбуждено уголовное дело по факту оскорбления сотрудников, по факту оскорбления представителя власти, причем я убежден, что будут привлечены и представители СМИ, и частные люди, которые там упомянуты".

Начальник колонии №9 Савельев возмущен нелицеприятными словами и выражениями, направленными в его адрес.

"Меня возмутило это выражение, - сказал Иван Савельев. - И еще меня тронуло: "попал в службу". Это очень противно было слышать. Я шел к этой должности очень много лет. Я имею спортивный разряд, окончил школу с медалью, я окончил вуз с медалью. В том году получил управленческое образование. Я являюсь соискателем академии ФСИН. У меня высокое образование, и в свои 30 лет я управляю тысячной армией. Пусть осужденных. Но "попал" - это оскорбительно как для меня, так и для моих близких. И мы это будем доказывать и обязательно докажем. Я в этом убежден".

Ранее сообщалось, что УФСИН Карелии проводит проверку по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы. О якобы совершенных преступлениях со стороны сотрудников и руководства ИК-9 написала "Медиазона".



ИК-9/Столица на Онего

В материале издания указывается, что в Петрозаводске, например, отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев, а также осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они и другие заключенные рассказывают, как в "девятке" их обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, как скрывают преступления сотрудников и сначала вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать…