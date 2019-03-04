Начальника Управления по госзакупкам Игнатенкову перевели в Минэк Карелии

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик освободил от должности начальника Управления по государственным закупкам республики Елену Игнатенкову.

Как следует из текста указа, она уволена с государственной гражданской службы 28 февраля 2019 года в связи с переводом в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Напомним, Управление по госзакупкам было создано в октябре 2017 года. Штатная численность его составила 17 человек. Оно включало начальника, заместителя начальника, специалиста 1-й категории и два отдела. Его возглавила Елена Игнатенкова. В конце ноября 2018 года глава республики подписал распоряжение о сокращении его численности до 5 чиновников.

Ранее Парфенчиков подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения "Центр организации закупок Республики Карелия".