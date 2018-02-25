11:44, 25 Февраля 2018
Участковые избирательные комиссии Карелии начали принимать заявления о голосовании по месту нахождения
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Начиная с сегодняшнего дня каждый гражданин России может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в участковых избирательных комиссиях.
Найти адрес ближайшей участковой комиссии можно на сайте ЦИК России.
Кроме того, можно позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России по телефону: 8 (800) 707 2018.
Таким образом, с сегодняшнего дня подать заявление можно четырьмя способами:
- онлайн на портале "Госуслуги"
- в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК)
- в любой участковой избирательной комиссии (УИК)
- в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений прекращается 12 марта.
Более подробную информацию можно узнать на сайте ЦИК Карелии.
Выборы Президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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