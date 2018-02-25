Участковые избирательные комиссии Карелии начали принимать заявления о голосовании по месту нахождения

Начиная с сегодняшнего дня каждый гражданин России может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в участковых избирательных комиссиях.

Найти адрес ближайшей участковой комиссии можно на сайте ЦИК России.

Кроме того, можно позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России по телефону: 8 (800) 707 2018.

Таким образом, с сегодняшнего дня подать заявление можно четырьмя способами:

- онлайн на портале "Госуслуги"

- в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК)

- в любой участковой избирательной комиссии (УИК)

- в многофункциональном центре (МФЦ).

Прием заявлений прекращается 12 марта.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ЦИК Карелии.

Выборы Президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.