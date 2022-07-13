Надежда Дрейзис предупредила жителей Карелии о зуде купальщика

Глава Петросовета Надежда Дрейзис рассказала, почему не стоит плавать с утками.

Председатель Петрозаводского городского совета предостерегла любителей купаться в водоемах со стоячей водой. Они несут в себе опасности. Надежда Дрейзис пишет на своей странице в соцсети об одной из них — зуде купальщика.

«Зуд купальщиков (церкариальный дерматит или утиный церкариоз) — острое заболевание, возникающее при проникновении в кожу церкарий — личинок шистосом (плоских червей семейства Schistosomatidae). Плоские черви живут внутри водоплавающих птиц», — пишет Надежда Дрейзис.

Председатель Петросовета подробно рассказывает о том, как человек заражается зудом купальщика.

«Птицы выделяют яйца червей с фекалиями, после ряда преображений личинки проникают в кожу человека, купающегося в водоеме вместе с уточками. Они вызывают высыпания, сопровождающиеся сильным зудом. Сыпь — реакция гиперчувствительности, которая возникает при повторном контакте с церкариями (после второго посещения водоема)», — уточняет Дрейзис.

Пик заболеваемости зудом купальщика приходится с июня по сентябрь. Чаще всего дети и взрослые заражаются, купаясь в мелких озерах и прудах, заросших растительностью.

«Ситуация не страшна, но если не хотите чесаться, не купайтесь в мелких водоемах со стоячей водой и утками», — предупреждает автор поста.

Ранее глава Петросовета подержалась за Меч Победы и «ощутила исторический масштаб славы города».