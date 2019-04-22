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Новости. Общество
19:10, 22 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Вышедший из комы писатель Дмитрий Быков рассказал о своем состоянии

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На прошлой неделе Быкова погрузили в медикаментозную кому. Публицист пришел в сознание и начал дышать самостоятельно.

Подробностями о состоянии журналиста поделился председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Потрясающие врачи сначала в Уфе, потом в НИИ Бурденко в Москве справились с кризисной ситуаций, которая была у Дмитрия Львовича. Он пришел в сознание, заговорил и даже начал давать некоторые поручения. Аппарат искусственной вентиляции легких отключен, он вернулся к самостоятельному дыханию и общается со своими близкими людьми", – рассказал Муратов. 

Быков вышел на связь после госпитализации, пишет Cosmopolitan.

"Я пришел в себя и, конечно, вернусь. Скоро меня переведут на интенсивную терапию. Пусть наши враги не радуются. И я обязательно буду писать", – заявил критик.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-04-22 19:25:05
Прочитал "Эвакуатор" в свое время. Автор написал книгу, сидя в деревне. Он боялся тогдашних общественных потрясений, примеряя их на себя. Эклектика. Ничего не затронула в душе. Не наш писатель.
Мизантроп
2019-04-22 19:34:16
кир, "Государство и революция" В.И.Ленина - на все времена. Не понимаю, как можно тратить время на какую то херню. Представляю, чего ты еще начитался.)))
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