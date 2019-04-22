Вышедший из комы писатель Дмитрий Быков рассказал о своем состоянии

На прошлой неделе Быкова погрузили в медикаментозную кому. Публицист пришел в сознание и начал дышать самостоятельно.

Подробностями о состоянии журналиста поделился председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Потрясающие врачи сначала в Уфе, потом в НИИ Бурденко в Москве справились с кризисной ситуаций, которая была у Дмитрия Львовича. Он пришел в сознание, заговорил и даже начал давать некоторые поручения. Аппарат искусственной вентиляции легких отключен, он вернулся к самостоятельному дыханию и общается со своими близкими людьми", – рассказал Муратов.

Быков вышел на связь после госпитализации, пишет Cosmopolitan.

"Я пришел в себя и, конечно, вернусь. Скоро меня переведут на интенсивную терапию. Пусть наши враги не радуются. И я обязательно буду писать", – заявил критик.