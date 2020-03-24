Найден человек, устроивший свалку вещей под Петрозаводском

ОНФ сообщил, что найден автор свалки гуманитарных вещей недалеко от гарнизона Бесовец.

Ранее сообщалось, что в 100 метрах от дороги "Верховье - гарнизон Бесовец", между СНТ "Семья" и гарнизоном появилась специфическая свалка. Кроме строительных отходов выброшены одежда и обувь, похожая на ассортимент сэконд хенда или "гуманитарки".

Активисты ОНФ в своем паблике сообщили, что найден человек, устроивший свалку из вещей.

"Установлен автор несанкционированной свалки, обнаруженной в районе гарнизона Бесовец, - написали активисты. - Как оказалось, частный извозчик без договора за наличный расчет незаконно вывозил старые вещи из магазина индивидуального предпринимателя, занимающегося социальным бизнесом в Петрозаводске. Почему незаконно, потому что коммунальную услугу по вывозу ТКО по действующему законодательству может предоставлять только региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Карелии это ООО "Автоспецтранс". В дальнейшем вторсырье выбрасывалось недалеко от дороги, где со временем образовалась несанкционированная свалка".

По информации ОНФ, узнав из публикаций в СМИ о том, что место свалки и ее образователь установлены, извозчик предпочел остаться в стороне, а провинившийся предприниматель сам прибыл сегодня в ООО "Автоспецтранс" для заключения договора с регоператором.

В ходе встречи была достигнута договоренность о ликвидации свалки до конца марта.