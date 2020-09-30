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Накопительную часть пенсии предложили отменить

Новости. Общество
09:25, 01 Октября 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.

Письмо опубликовано на сайте ФНПР.

"Федерация Независимых Профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования", — говорится в обращении ФНПР.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2020-10-01 09:48:11
Надо с чего-то начинать. Потом заслуженный космонавт или певец обратится на коленях с просьбой "от лица всего народа" об отмене всей пенсии. Дескать, забери кормилец себе. Тебе нужнее на новые ракеты. А мы уж как-нибудь с хлеба на воду перебьемся.
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