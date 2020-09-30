Накопительную часть пенсии предложили отменить

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.
Письмо опубликовано на сайте ФНПР.
"Федерация Независимых Профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования", — говорится в обращении ФНПР.
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