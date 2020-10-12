Налог на бездетность предлагается ввести в России

Председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести в России ежемесячный налог для тех, кто сознательно отказывается от рождения детей.

Заявления прозвучали в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц", – сказала Буцкая.

По ее словам, скорее всего, такой налог будет касаться людей репродуктивного возраста. При этом взимать его предлагается и с мужчины, и с женщины.

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