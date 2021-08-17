Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды

УФНС по Карелии подготовило разъяснения для жителей республики о нормах налогового законодательства, связанных со сбором ягод и грибов.

«Жители республики все чаще задаются вопросом, облагается ли сбор дикорастущих ягод и грибов каким-либо налогом. Налоговые органы Карелии подготовили ответы на вопросы, которые вызывают у граждан затруднения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные физическими лицами от реализации ягод и грибов, заготовленных для собственных нужд, освобождаются от обложения налогом.

«Таким образом, платить налог в этом случае не нужно. Никаких ограничений или специальных требований по ассортименту или объему реализации законодательством не предусмотрено», — говорится в разъяснениях УФНС.

То же самое касается доходов, которые получают сборщики ягод и грибов, сдавая их организациям.

«Если вы собирали ягоды и грибы для собственных нужд, у вас остались излишки, и вы решили их реализовать, сбор все равно сохранит свое наименование «для собственных нужд», — добавили в УФНС.

Требования по уплате налогов возникают лишь в том случае, если сбор ягод и грибов является профессиональной деятельностью граждан, имеющих статус самозанятых.