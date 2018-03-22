Налоговая служба Карелии проведет Дни открытых дверей

Налоговая служба ждет всех, у кого есть вопросы, касающиеся налогового законодательства.

23 и 24 марта в налоговых инспекциях Карелии и территориально обособленных рабочих местах будет проходить всероссийская акция "Дни открытых дверей" по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

В рамках акции налоговики планируют повысить уровень информированности населения и рассказать о декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц, правах и обязанностях налогоплательщиков, а также возможностях электронных сервисов Федеральной налоговой службы.

В частности, граждане смогут получить информацию о возможностях подключения к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика", о порядке заполнения налоговой декларации, о наличии или отсутствии долгов по налогам, о получении налоговых вычетов и так далее.

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов сориентируют налогоплательщиков в выборе услуг и мероприятий, а также ответят на возникшие вопросы.

Дни открытых дверей будут проходить 23 марта с 09.00 до 20.00 и 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00.