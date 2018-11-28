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Новости. Общество
11:11, 28 Ноября 2018
фото: Федеральная налоговая служба

Налоговая служба сообщает об изменениях в уплате налога на имущество для организаций

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Налоговики Карелии разъясняют ряд изменений, которые коснутся налогоплательщиков в связи с изменением налогового законодательства с 2019 года.

С нового года изменится порядок представления налоговых деклараций по налогу на имущество организаций. Федеральным законом от 03.08.2018 №302 внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые касаются порядка представления налоговой декларации (расчета по авансовому платежу) по налогу на имущество организаций.

Согласно поправкам с 1 января 2019 года налоговая декларация по налогу на имущество организаций представляется в налоговый орган по месту нахождения объектов недвижимого имущества, если иное не предусмотрено статьей 386 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, налогоплательщики не смогут представлять единую декларацию по налогу на имущество организаций и транспортному налогу в инспекцию по своему выбору с согласования регионального налогового управления. Как уточняет УФНС России по РК, такие согласования с налогового периода 2019 года отменяются.

В настоящее время в порядок заполнения налоговой отчетности по указанным налогам Федеральной налоговой службой вносятся соответствующие изменения.

Так же с 1 января 2019 года сельхозтоваропроизводители станут платить налог на добавленную стоимость Федеральным законом от 27.11.2017 №335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено признание плательщиков единого сельскохозяйственного налога плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года.

Указанные изменения позволят организациям и предпринимателям, являющимся плательщиками единого сельскохозяйственного налога одновременно признаваться плательщиками налога на добавленную стоимость, не переходя на общий режим налогообложения. Это будет способствовать повышению спроса на сырье и продукцию, увеличению объемов продаж, а также даст возможность проводить модернизацию производства, поскольку такие налогоплательщики будут иметь право на вычет налога на добавленную стоимость, предъявленного при приобретении материально-технических ценностей для производства сельскохозяйственных сырья и продукции.

В то же время плательщики единого сельскохозяйственного налога будут иметь право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость при соблюдении одного из условий:

- если переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога и реализуют право на освобождение в одном и том же календарном году;

- если за предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется единый сельскохозяйственный налог, без учета налога на добавленную стоимость не превысит определенного размера: в 2018 году - 100 млн рублей, в 2019 году - 90 млн рублей, в 2020 году - 80 млн рублей, в 2021 году - 70 млн рублей, в 2022 году и в последующие годы - 60 млн рублей.

Плательщики единого сельскохозяйственного налога не могут по своей инициативе отказаться от права на освобождения от обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость. Они могут его утратить только при превышении пределов дохода от реализации или при реализации подакцизных товаров.

Для получения освобождения с 1 января 2019 года нужно подать уведомление в свою инспекцию в срок не позднее 20 января 2019 года.

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