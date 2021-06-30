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Налоговики в Карелии проверяют заведения общепита, чья работа признана «рискованной»

Новости. Экономика
11:14, 01 Июля 2021
фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Налоговые органы Карелии приступили к проверкам заведений общественного питания, которые попали в «группу» риска» при применении контрольно-кассовой техники (ККТ).

Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по РК.

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность организаций общепита.

«В группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т. д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ», — пояснили в УФНС.

По данным налоговой службы, многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество таких плательщиков снизилось более чем в два раза.

Что будет с теми, кто не исправился, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-07-01 11:22:50
Мы только что прогнали ларек на колесах, а уже в округе новые "темнят". Цепочки и браслеты на стуле сидит и продает смуглый. Менты не работают, - сказал кот.
Гость
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