Налоговики в Карелии проверяют заведения общепита, чья работа признана «рискованной»

Налоговые органы Карелии приступили к проверкам заведений общественного питания, которые попали в «группу» риска» при применении контрольно-кассовой техники (ККТ).

Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по РК.

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность организаций общепита.

«В группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т. д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ», — пояснили в УФНС.

По данным налоговой службы, многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество таких плательщиков снизилось более чем в два раза.

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