Налоговые поступления в бюджет Карелии выросли на 20% в первом полугодии

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По итогам первого полугодия 2018 года в консолидированный бюджет Республики Карелия поступило 13,8 млрд. рублей налоговых доходов, что на 20% больше по сравнению с аналогичном периодом прошлого год
Минфин Карелии проанализировал, какие сферы бизнеса обеспечили рост налоговых платежей.
В тройке лидеров добыча полезных ископаемых – 955,0 млн. рублей (рост в 1,8 раза), электроэнергетика – 378,6 млн. рублей (рост в 1,5 раза), обработка древесины – 52,7 млн. рублей (рост на 37%).
За счет каких еще организаций пополнился бюджет Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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