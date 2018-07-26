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Новости. Экономика
10:47, 26 Июля 2018

Налоговые поступления в бюджет Карелии выросли на 20% в первом полугодии

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По итогам первого полугодия 2018 года в консолидированный бюджет Республики Карелия поступило 13,8 млрд. рублей налоговых доходов, что на 20% больше по сравнению с аналогичном периодом прошлого год

Минфин Карелии проанализировал, какие сферы бизнеса обеспечили рост налоговых платежей.

В тройке лидеров добыча полезных ископаемых – 955,0 млн. рублей (рост в 1,8 раза), электроэнергетика – 378,6 млн. рублей (рост в 1,5 раза), обработка древесины – 52,7 млн. рублей (рост на 37%).

За счет каких еще организаций пополнился бюджет Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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