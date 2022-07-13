Нарисованные лебеди поселились в селе на севере Карелии (ФОТО)

В селе Нюхча участники клуба «Наша Арктика» нарисовали граффити.
Как сообщает газета «Беломорская трибуна», граффити с изображением летящих лебедей появилось в селе Нюхча Беломорского района.
«Это подарок от клуба „Наша Арктика“ из города Пушкино Московской области, авторы граффити — Сергей Салин и Илья Демченко», — сообщает издание.
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