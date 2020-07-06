890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Огромный медведь напугал автомобилистов на трассе в Карелии (ВИДЕО) 3
06.07.2020 09:04
Несколько бедных семей в Карелии получат деньги на жилье 2
06.07.2020 18:20
Бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей 4
06.07.2020 14:08
Парфенчиков: Лучше повременить с семейными встречами 3
06.07.2020 10:18

Нарушителей с масками на подбородке обнаружили в общественном транспорте Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 07 Июля 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Сотрудники администрации Петрозаводска выявили восемь нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводска  накануне провели рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и масочного режима в общественном транспорте, который проходит через остановку возле филармонии.

Как сообщается на сайте мэрии, было проверено более 30 автобусов и троллейбусов. В ходе рейда выявлено восемь пассажиров, у которых маска закрывала только рот или размещалась на подбородке.

Напомним, что в соответствии с распоряжением главы Карелии при нахождении в общественном транспорте пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты. При этом маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжатся, сообщили в мэрии. Сообщать о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно круглосуточно по телефону "Единой дежурно-диспетчерской службы" - 051.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
BF109
2020-07-07 07:26:44
"При этом маска должна закрывать нос, рот и подбородок" Что? Ничего подобного в распоряжении нет, как и требований к самой маске! Пункт распоряжения 8.41. Ввести с 10 мая 2020 года обязательное ношение средства индивидуальной защиты (маски). Выявили 8 страшных преступников! Лучше бы делом занялись, а не осваивали бюджетные деньги тех самых 8 и остальных миллионов налогоплательщиков!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
02.07.2020, 07:59
ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике

Аналитика

06.07.2020 17:26
Капитал
Угодья "открепились" 1
Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий в Калевальском районе Карелии перешли в категорию общедоступных.
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
03.07.2020 13:14
Явка провалена 32
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»