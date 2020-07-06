Нарушителей с масками на подбородке обнаружили в общественном транспорте Петрозаводска

Сотрудники администрации Петрозаводска выявили восемь нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводска накануне провели рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и масочного режима в общественном транспорте, который проходит через остановку возле филармонии.

Как сообщается на сайте мэрии, было проверено более 30 автобусов и троллейбусов. В ходе рейда выявлено восемь пассажиров, у которых маска закрывала только рот или размещалась на подбородке.

Напомним, что в соответствии с распоряжением главы Карелии при нахождении в общественном транспорте пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты. При этом маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжатся, сообщили в мэрии. Сообщать о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно круглосуточно по телефону "Единой дежурно-диспетчерской службы" - 051.