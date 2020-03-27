Нарушителям карантина по коронавирусу грозят штрафами до 1 млн рублей

Размеры штрафов за нарушения правил карантина составят до 1 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее в Госдуму поступил разработанный правительством проект поправок в КоАП, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил карантина, сообщала пресс-служба нижней палаты парламента.

Размер штрафа для физических лиц составит от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Но такие суммы предусмотрены лишь в определенных случаях. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".