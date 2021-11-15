Население Карелии выросло в 2021 году за счет мигрантов из стран СНГ

В Карелии с начала года зарегистрирован миграционный прирост на 909 человек, большинство из которых — граждане стран СНГ.

По данным Карелиястата, за счет притока из этих государств население республики выросло на 587 человек. В прошлом году миграционный прирост был в несколько раз меньше.

Наибольший миграционный прирост отмечен в обмен населением с Таджикистаном (154 человека), Украиной (102 человека), Азербайджаном (86 человек).

За 9 месяцев 2021 года в Карелию прибыло 6756 человек, из них 80,8% составили мигранты из других регионов России, 19,2% — из зарубежных стран. Выбыло за пределы республики 5847 человек.