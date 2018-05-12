Настоящее лето: в Карелии завтра до +26 градусов

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Синоптики обещают в Карелии в воскресенье, 13 мая по-настоящему летнюю погоду.
Региональное Управление МЧС со ссылкой на карельский Гидрометрцентр прогнозирует завтра в республике малооблачную погоду, днем на севере ожидается переменная облачность.
Без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+11, местами 0…+5 градусов.
Днем +21…+26, у водоёмов местами +13…+18 градусов.
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