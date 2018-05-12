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Новости. Погода
17:04, 12 Мая 2018
фото: Арина Степенная

Настоящее лето: в Карелии завтра до +26 градусов

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Синоптики обещают в Карелии в воскресенье, 13 мая по-настоящему летнюю погоду.

Региональное Управление МЧС со ссылкой на карельский Гидрометрцентр прогнозирует завтра в республике малооблачную погоду, днем на севере ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11, местами 0…+5 градусов.

Днем +21…+26, у водоёмов местами +13…+18 градусов.

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