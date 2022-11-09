Настоящий Дед Мороз ждёт в гости

РЦ «Горка» и ведущий Алексей Лукиянчук приглашают с 15 декабря по 30 декабря на новогодние программы.

Программа: «Новогодний Magic» (6+)

Место проведения — кафе.

• Волшебство и магия от Дмитрия Антонова;

• Мультимедийные игры и конкурсы;

• Встреча с настоящим дедушкой Морозом и Снегурочкой;

• Сладкий стол;

• Новогодняя дискотека.

Начало программ: 12:00, 14:00, 16:00. Продолжительность 1 час 30 минут. Стоимость: 1200 рублей с участника (группа от 20 человек).

Программа: «Новогоднее шоу-195°С» (6+)

Место проведения — ресторан.

• Крио-шоу от театра детских праздников «Индиго»;

• Тик-ток батл;

• Встреча с настоящим дедушкой Морозом и Снегурочкой;

• Мороженое своими руками каждому гостю;

• Сладкий стол;

• Новогодняя дискотека.

Начало программ: 11:00, 13:00, 15:00. Продолжительность: 1 час 30 минут. Стоимость: 1200 рублей с участника (группа от 20 человек).

Программа: «Уличный движ» (6+)

Место проведения — поляна у ресторана.

• Видео-квест с ведущим и блогером Иваном Стоцким;

• Яркие аттракционы с элементами тимбилдинга;

• Встреча с настоящим дедушкой Морозом;

• Сладкий стол в малом банкетном зале;

• Видео-ролик в подарок.

Начало программы: 11:30, 13:30,15:30. Продолжительность: 1 час 30 минут. Стоимость: 1200 рублей с участника (группа от 20 человек).

Справки и бронирование по телефону 8 (911) 401-24-55, 8 (905) 299-91-62.

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