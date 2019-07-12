Националиста по прозвищу Тесак доставили в колонию Карелии

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, ранее осужденный на 10 лет, прибыл в исправительную колонию №1 по Республике Карелия для отбывания наказания.

Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Краснов.

"Как мне стало известно от родственников, Максим прибыл в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Республике Карелия для отбывания наказания", - рассказал адвокат.

Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В конце мая этого года решение суда вступило в силу.

Марцинкевич обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Как утверждают следователи, все это делалось в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения, связанного с борьбой против торговцев "спайсами".

Марцинкевич также был лидером скандального проекта, заявленной целью которого являлась борьба с педофилами.

Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.