Национальный ансамбль Карелии "Кантеле" набирает артистов

Начался прием заявок на участие в прослушивании Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле".

Набор в кадровый резерв будет проводиться в следующие структурные подразделения ансамбля:

- Женская народная вокальная группа "Айно" – должность "артист-вокалист";

- Оркестр – должность "артист оркестра" (хроматическое кантеле);

- Танцевальная группа – должность "артист балета".

"Кантеле" предоставляет своим работникам официальное трудоустройство и социальный пакет, комнату в общежитии, гибкий рабочий график.

Резюме можно присылать на адрес электронной почты dom.kantele@yandex.ru. Претенденты в кадровый резерв ансамбля "Кантеле" должны пройти прослушивание на соответствие требованиям, о дате и времени проведения которого будет сообщено дополнительно. Справки по телефону: +7 953 53 44 185.