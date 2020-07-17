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17.07.2020 21:00

Национальный ансамбль Карелии "Кантеле" набирает артистов

Новости. Культура
13:25, 18 Июля 2020
фото: © паблик Ансамбль "Кантеле"
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Начался прием заявок на участие в прослушивании Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле".

Набор в кадровый резерв будет проводиться в следующие структурные подразделения ансамбля: 

- Женская народная вокальная группа "Айно"  –  должность "артист-вокалист";

- Оркестр  –  должность "артист оркестра" (хроматическое кантеле);

- Танцевальная группа  –  должность "артист балета".

"Кантеле" предоставляет своим работникам официальное трудоустройство и социальный пакет, комнату в общежитии, гибкий  рабочий график.

Резюме можно присылать на адрес электронной почты dom.kantele@yandex.ru. Претенденты в кадровый резерв ансамбля "Кантеле" должны пройти прослушивание на соответствие требованиям, о дате и времени проведения которого будет сообщено дополнительно. Справки по телефону: +7 953 53 44 185.

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