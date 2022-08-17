Национальный ансамбль Карелии «Кантеле» набирает детей в свою молодежную студию

Молодежная студия Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» приглашает детей всех возрастов на обучение в 2022-2023 учебном году.

Как сообщили в Минкультуры республики, набор в Молодежную студию ансамбля «Кантеле» продлится до 31 августа по следующим направлениям: инструмент кантеле, вокал, хореография.

Руководителями детских групп являются действующие артисты ансамбля «Кантеле». На занятиях воспитанники студии знакомятся с репертуаром ансамбля «Кантеле», с традициями и культурой Карелии в целом.

При этом в ведомстве напомнили, что обучение в студии платное. Занятия проходят в Доме Кантеле (пр. Карла Маркса, 6).

Подать заявление можно в электронном виде.

Справки по телефону: 55-91-05.