Национальный ансамбль Карелии «Кантеле» набирает детей в свою молодежную студию

Молодежная студия Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» приглашает детей всех возрастов на обучение в 2022-2023 учебном году.
Как сообщили в Минкультуры республики, набор в Молодежную студию ансамбля «Кантеле» продлится до 31 августа по следующим направлениям: инструмент кантеле, вокал, хореография.
Руководителями детских групп являются действующие артисты ансамбля «Кантеле». На занятиях воспитанники студии знакомятся с репертуаром ансамбля «Кантеле», с традициями и культурой Карелии в целом.
При этом в ведомстве напомнили, что обучение в студии платное. Занятия проходят в Доме Кантеле (пр. Карла Маркса, 6).
Подать заявление можно в электронном виде.
Справки по телефону: 55-91-05.
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