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Новости. Культура
12:01, 19 Марта 2018

Национальный музей Карелии приглашает на экскурсии и угощение

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Общегородская акция "Все в музей!" состоится 25 марта.

В Национальном музее Республики Карелия 25 марта с 10.00 до 18.00 состоится общегородская акция "Все в музей!".

Сотрудники музея приготовили для жителей и гостей города насыщенную программу: увлекательные экскурсии и занятия, музейные квесты, семейные мероприятия, эпистолярный салон у директора музея Михаила Гольденберга и необычный спектакль от полюбившегося многим коллектива "Театр1" (студенты Карельского колледжа культуры и искусств, режиссер – Леонид Прокофьев). Отдохнуть и полакомиться ароматной выпечкой можно в музейном кафе.

Постоянную экспозицию в этот день можно будет посмотреть бесплатно. 

Программа акции:
10:00-17:00 – музейная квест-лотерея "Музейные бродилки".
10:30, 13:30, 15:30 – интерактивное мероприятие "Делу время – потехе час".
10:30, 12:30, 14:30, 16:30 – семейный квест "Черный ящик".
10:30, 12:30, 14:30 – интерактивное мероприятие "Лесные строители".
11:00, 12:30, 14:30, 16:00 – интерактивное мероприятие "Песочные строители".
11:00, 13:00, 15:00 – интерактивная экскурсия "Путешествие за мифами".
12:00, 14:00, 16:00 – интерактивная экскурсия "В гости к древней Кореле".
12:30, 14:30, 16:30 – интерактивная экскурсия "Листы каменной книги".
14:00 – эпистолярный салон у М.Л. Гольденберга "Я пишу тебе письмо, мой дорогой…".
16:00 – спектакль "Горный мастер".

С 20 марта открыта предварительная продажа билетов.

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