Национальный музей Карелии приглашает на экскурсии и угощение

Общегородская акция "Все в музей!" состоится 25 марта.

В Национальном музее Республики Карелия 25 марта с 10.00 до 18.00 состоится общегородская акция "Все в музей!".

Сотрудники музея приготовили для жителей и гостей города насыщенную программу: увлекательные экскурсии и занятия, музейные квесты, семейные мероприятия, эпистолярный салон у директора музея Михаила Гольденберга и необычный спектакль от полюбившегося многим коллектива "Театр1" (студенты Карельского колледжа культуры и искусств, режиссер – Леонид Прокофьев). Отдохнуть и полакомиться ароматной выпечкой можно в музейном кафе.

Постоянную экспозицию в этот день можно будет посмотреть бесплатно.

Программа акции:

10:00-17:00 – музейная квест-лотерея "Музейные бродилки".

10:30, 13:30, 15:30 – интерактивное мероприятие "Делу время – потехе час".

10:30, 12:30, 14:30, 16:30 – семейный квест "Черный ящик".

10:30, 12:30, 14:30 – интерактивное мероприятие "Лесные строители".

11:00, 12:30, 14:30, 16:00 – интерактивное мероприятие "Песочные строители".

11:00, 13:00, 15:00 – интерактивная экскурсия "Путешествие за мифами".

12:00, 14:00, 16:00 – интерактивная экскурсия "В гости к древней Кореле".

12:30, 14:30, 16:30 – интерактивная экскурсия "Листы каменной книги".

14:00 – эпистолярный салон у М.Л. Гольденберга "Я пишу тебе письмо, мой дорогой…".

16:00 – спектакль "Горный мастер".

С 20 марта открыта предварительная продажа билетов.