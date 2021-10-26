Нацмузей Карелии покажет уникальный посох колдуна

Посох колдуна вошел в число экспонатов выставки «Первые предметы» в Национальном музее Карелии.

Посох колдуна был записан в первую книгу поступлений музея 1871–1874 годов как «сучковатая палка, с вырезанным на рукоятке человеческим лицом». Об этом информирует паблик Нацмузея Карелии.

По рассказам крестьян XIX века, посох сохранился от колдуна из селения Паданы Повенецкого уезда (современный — Медвежьегорский район), получившего прозвище «Паданский король» благодаря своему могуществу и влиятельности. Карельский колдун присутствовал на свадьбах, проводя с помощью посоха обряды от сглаза и порчи молодых, передачу подарков от невесты жениху и его родственникам, а также снимал посохом платок с невесты, рассказали в музее.

Сообщается, что традиционно посох делали из ольхи с наростами, в который вмещалась вся магическая сила колдуна. Если посох ломался, то согласно преданию, пропадала и вся мощная сила карельского колдуна.

На юбилейной выставке «Первые предметы» есть уникальные экспонаты из первой коллекции Национального музея Республики Карелия, заявляют в учреждении.