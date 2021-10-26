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Нацмузей Карелии покажет уникальный посох колдуна

Новости. Культура
14:18, 26 Октября 2021
фото: © Национальный музей Республики Карелия / ВК

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Посох колдуна вошел в число экспонатов выставки «Первые предметы» в Национальном музее Карелии.

Посох колдуна был записан в первую книгу поступлений музея 1871–1874 годов как «сучковатая палка, с вырезанным на рукоятке человеческим лицом». Об этом информирует паблик Нацмузея Карелии.

По рассказам крестьян XIX века, посох сохранился от колдуна из селения Паданы Повенецкого уезда (современный — Медвежьегорский район), получившего прозвище «Паданский король» благодаря своему могуществу и влиятельности. Карельский колдун присутствовал на свадьбах, проводя с помощью посоха обряды от сглаза и порчи молодых, передачу подарков от невесты жениху и его родственникам, а также снимал посохом платок с невесты, рассказали в музее.

Сообщается, что традиционно посох делали из ольхи с наростами, в который вмещалась вся магическая сила колдуна. Если посох ломался, то согласно преданию, пропадала и вся мощная сила карельского колдуна.

На юбилейной выставке «Первые предметы» есть уникальные экспонаты из первой коллекции Национального музея Республики Карелия, заявляют в учреждении.

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Комментарии

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Русский
2021-10-26 14:41:29
Этим посохом бы костику по спине, чтобы яму возле театра закопал.
Гость
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