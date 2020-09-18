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Навального выдвинули на Нобелевскую премию

Новости. Общество
21:30, 18 Сентября 2020
фото: © REUTERS / Evgenia Novozhenina
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Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Об этом в своем Facebook сообщил профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев, пишет "РИА Новости".

По его словам, это сделали "ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией". Ерофеев считает, что эта идея "должна найти широкий отклик". При этом он не назвал имена ученых.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Он почувствовал себя плохо в самолете. В результате обследований омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. В крови и моче пациента не обнаружили следов ядов. Позже его перевезли в Германию, власти которой заявили, что Навального отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила более подробные сведения по результатам анализов из берлинской лаборатории, но не получила ответа.

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