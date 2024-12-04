Жительница Карелии номинирована на престижную премию «Знание»

Костомукшанка Александра Щёткина номинирована на престижную премию за достижения в области просвещения и популяризации науки.

Александра Щёткина, основатель и президент фонда помощи пациентам с деменцией и их семьям «Альцрус», вошла в шорт-лист престижной премии российского общества «Знание», сообщили журналисты издания «64 параллель онлайн». Эта награда присуждается за выдающийся вклад в просвещение и популяризацию науки.

Как отметили в издании, Александра Щёткина была номинирована за свою активную деятельность в области просвещения о деменции и болезни Альцгеймера. Благодаря ее усилиям, тема, ранее считавшаяся табуированной, стала более открытой и обсуждаемой в обществе. За пять лет работы фонда «Альцрус» Александра организовала множество просветительских мероприятий, создала сеть альцгеймер-кафе «Незабудка», написала книгу «Поговорим о болезни Альцгеймера» и многое другое.

«Я очень счастлива, горжусь собой и нашим фондом, командой, людьми, которые помогают и поддерживают нашу работу. Здорово звучать на таком высочайшем уровне! Даже быть номинантом уже очень престижно», — поделилась Александра Щёткина в разговоре с журналистами издания. — «Для меня и фонда — это большая честь, это новая ступень. Значит надо идти дальше, развиваться, стараться, осуществлять свои планы, а их очень много. Также надеюсь, что премия привлечет внимание меценатов к нашей работе, жертвователей, чтобы фонд развивался, рос и мог распространять свои программы на регионы России».

Как уточнили в издании, проголосовать за Александру Щёткину можно в официальном приложении премии российского общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте».