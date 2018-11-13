Назвали наименее востребованные профессии в России

Низкая востребованность профессий связана с нехваткой качественных работников, считает директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.

Экономисты и юристы наименее востребованы в России, наиболее популярны – инженерно-технические специальности, сообщила руководитель программы по развитию ранней профориентации "Zасобой" Наталья Алиева на пресс-конференции.

Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов пояснил, что среди этих специалистов не хватает качественных работников, пишет "РИА Новости".

"Защищу немножко юристов и экономистов. Не хватает качественных юристов и качественных экономистов. Их действительно наготовили, ещё начиная с 90-х годов, когда экономика существенно поменялась, а востребованность именно в них была огромной", – добавил он.

Кирсанов подчеркнул, что по-прежнему качество знаний и способность разбираться в экономике и юриспруденции очень востребована и будет востребована в дальнейшем.

По словам Алиевой, сегодня идёт популяризация инженерно-технических специальностей.

"Очень важно, что сегодня идёт достаточно серьезная пропаганда (в хорошем смысле слова) инженерно-технических профессий", – сообщила руководитель проекта.