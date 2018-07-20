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Новости. Общество
18:00, 20 Июля 2018

Назван главный кинозлодей всех времен

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The Hollywood Reporter составил список из 25 главных антигероев и антагонистов из фильмов по версии представителей голливудской киноиндустрии.

В опросе приняли участие около тысячи кинематографистов. Лидером рейтинга стал Дарт Вейдер из фантастической киносаги Джорджа Лукаса "Звездные войны". Отмечается, что Вейдера называли своим фаворитом представители самых разных возрастных, социальных групп и профессий в Голливуде. Злодея в "Звездных войнах" сыграл Дэвид Проуз, озвучил Джеймс Эрл Джонс.

На втором месте — Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса ("Молчание ягнят", "Ганнибал", "Красный дракон"). Третья строчка досталась Злой Ведьме Запада, главному антагонисту из фильма 1939 года "Волшебник страны Оз". Роль ведьмы исполнила Маргарет Хэмилтон.

На четвертом месте оказался Джокер из "Темного рыцаря" в исполнении Хита Леджера. За ним следует медсестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер) из экранизации "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном. В топ-10 также вошли Миранда Пристли (Мерил Стрип) из "Дьявол носит Prada", Норман Бейтс Энтони (Перкинс) из "Психо", Энни Уилкс (Кэти Бэйтс) из "Мизери", полковник СС Ганс Ланда (Кристоф Вальц) из "Бесславных ублюдков" и Антон Чигур (Хавьер Бардем) из "Старикам здесь не место".

Завершает список агент Смит из трилогии "Матрица" в исполнении Хьюго Уивинга, передает "Лента.ру".

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