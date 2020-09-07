Назван идеальный завтрак для похудения

Тренер по фитнесу рассказал какие продукты нужно утром есть людям, желающим сбросить лишние килограммы.

По его словам, завтрак должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на газету Express.

Браун рекомендовал включить в первый прием пищи продукты, богатые белком, например, яйца и рыбу. Как отмечает специалист, такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером.



Дополнить утренний рацион можно полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочными продуктами.



"Участники эксперимента, придерживающиеся такой схемы, за 12 недель сбросили примерно девять килограммов, а те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма", — заключил тренер.