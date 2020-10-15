Назван самый "опасный" предмет в офисе

Компьютерная клавиатура – самый "опасный" предмет в офисе: на необработанных кнопках могут находиться различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе коронавирус.

Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

"Компьютерная клавиатура – это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус", - сказала Шилкина.

По ее словам, прежде чем приступить к работе на клавиатуре, необходимо обязательно вымыть руки, то же самое нужно сделать и после, так как нередко бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок.

"Причём руки нужно мыть правильно: не менее 1,5 минут, не просто поглаживая, а делая круговые и растирающие движения", - добавила инфекционист.