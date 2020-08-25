Назван способ вернуть недоплаченные пенсии

Граждане России, которые подозревают ошибку при начислении пенсии, должны прийти в Пенсионный фонд и составить соответствующее заявление.
Об этом заявил в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
"Если человек подозревает ошибку, то нужно прийти в Пенсионный фонд и составить заявление. Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда", - пояснил он.
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