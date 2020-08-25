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Назван способ вернуть недоплаченные пенсии

Новости. Общество
16:10, 26 Августа 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСC
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Граждане России, которые подозревают ошибку при начислении пенсии, должны прийти в Пенсионный фонд и составить соответствующее заявление.

Об этом заявил в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Если человек подозревает ошибку, то нужно прийти в Пенсионный фонд и составить заявление. Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда", - пояснил он.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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