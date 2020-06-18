Названа альтернатива сметане при солнечных ожогах

Профессор кафедры кожных болезней Елена Снарская рассказал, что может стать заменой сметане при солнечных ожогах.

"Альтернативой сметане в случае с солнечными ожогами могут стать черный чай, отвар ромашки или других трав", – сказала профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Москва", по словам профессора, все компрессы обязательно должны быть холодными. Для основы раствора рекомендуется использовать сок алоэ вера, ромашку, зверобой, календулу, кору дуба. Также к поврежденной коже полезно прикладывать картофельную кашицу, спитой черный чай. Можно использовать холодную квашеную капусту в течение 15-20 минут три-четыре раза в день, если ожог не тяжелый и без волдырей.

Снарская отметила, что лечение ожогов сметаной дает лишь временный эффект за счет охлаждения и увлажнения и может привести к проблемам с кожей. "В перспективе возможно присоединение вторичной инфекции, за счет создания условий для активации кокковой флоры", – сказала она.