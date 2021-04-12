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Названа дата открытия Италии для туристов

Новости. Общество
08:55, 13 Апреля 2021
фото: pixabay
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Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что страна готова открыть границы для туристов предстоящим летом при соблюдении одного из трех условий.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявил спикер, туристическая деятельность в популярной европейской стране может восстановиться 2 июня, когда на территории Италии отмечается День Республики. Гаравалья подчеркнул, что государство успеет подготовиться к приему иностранных путешественников и будет соблюдать все необходимые меры, чтобы избежать распространения коронавируса.

При этом министр отметил, что сейчас правительство рассматривает три основных условия для приема гостей из других стран.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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