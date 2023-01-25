Названа дата выступления главы Карелии с годовым отчетом перед депутатами Заксобрания республики

Заксобрание Карелии начало подготовку к представлению отчета главы республики Артура Парфенчикова о результатах деятельности карельского правительства за 2022 год, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

На своей странице в соцсети председатель карельского парламента рассказал, что начата подготовка к представлению отчета главы республики Артура Парфенчикова о результатах деятельности карельского правительства за 2022 год.

«Годовой отчет главы перед парламентариями - это важное политическое событие для всего нашего региона, которое позволяет подвести итоги работы, обсудить основные задачи на ближайшее будущее», - отметил спикер Заксобрания.

По информации Элиссана Шандаловича, Совет Законодательного собрания Карелии установил на 20 апреля дату заслушивания отчета главы республики.

Парламентские фракции должны будут подготовить свои вопросы к отчету до 1 марта.