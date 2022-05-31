Названа самая привлекательная для мужчин женская одежда

Российский стилист Роман Белоснежный назвал самую привлекательную для мужчин женскую одежду.

По словам Романа Белоснежного, в список популярных вещей входят предметы женского гардероба, которые подчеркивают бедра, талию и грудь. Так, среди вещей, привлекающих внимание противоположного пола, оказались корсеты, облегающие юбки-карандаши, а также вещи с открытой спиной и кроп-топы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Life.ru.

Кроме того, Белоснежный внес в перечень наряды с открытыми плечами и вырезами в различных частях изделия. «Когда внутри платья есть определенные окна, пустые фрагменты, где видно тело. Либо это совсем пусто вырезанные окошки, либо они прикрыты полупрозрачной тканью типа шифона», — пояснил стилист.