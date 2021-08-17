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Названы 5 ошибок, которые могут помешать одиноким родителям получить выплаты

Новости. Общество
08:20, 20 Августа 2021
фото: © pixbay

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Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.

Право на выплату имеют родители, проживающие в России, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно и имеют среднедушевой доход на каждого члена семьи, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания — в Карелии это 14 467 рублей в месяц.

В Карелии выплата семьям с одним родителем составляет 6 909,5 рублей в месяц на каждого ребенка. Выплачивается ежемесячно и не ограничена сроками кроме возраста ребенка.

Срок принятия решения по заявлению составляет 10 рабочих дней. Срок может продлеваться на 20 рабочих дней в случае необходимости, допустим, в случае отсутствия ответов других ведомств.

Как отметили в отделении пенсионного фонда, анализ показал, что заявители допускают одни и те же ошибки, которые могут повлиять на сроки рассмотрения заявления, могут послужить причиной для возврата заявления для исправления ошибок и даже отказа в назначении выплаты, если сведения, указанные в заявления, не пройдут проверку.

Ошибка №1
В разделе 4 очень часто родители допускают ошибку при ответе на вопрос «Сколько у вас детей?». Она заключается в том, что в заявлении многие указали только детей в возрасте от 8 до 17 лет, на которых положены выплаты. А младших детей не указали. Но это неправильно! В заявлении необходимо указывать всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. А если ребенок после школы обучается в колледже или в вузе по очной форме обучения, то указываете и ребенка старше 18 лет, но младше 23 лет.

Какие еще 4 ошибки чаще всего допускают при подаче заявления одинокие родители, читайте здесь.

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