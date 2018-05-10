Названы основные проблемы на пути успешной приватизации в Карелии

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин рассказал об основных преградах на пути успешной приватизации в республике.

Включенные в план приватизации республиканские объекты проигрывают конкуренцию коммерческой недвижимости. Об этом заявил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин на заседании правительства республики.

"Наши объекты, к сожалению, неконкурентоспособны на рынке недвижимости…. Коммерческая недвижимость преимущественно выглядит наиболее привлекательно внешне, а также менее затратна для потенциальных покупателей", - отметил Щебекин.

Что глав Минимущества считает главной проблемой при продаже республиканской собственности, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".