Названы продукты, больше всего подорожавшие в октябре в Карелии

Некоторые фрукты за месяц стали значительно дороже в магазинах республики.

Согласно данным, которые собрал Карелиястат, в магазинах республики за минувший месяц, октябрь, значительно поднялась средняя цена на ряд продуктов.

Особенно подорожали апельсины — на 17.5%. Чеснок стал дороже на 6.6%, бананы — на 5.2%, лимоны — на 5.1%. Повышение цены от 5.5% до 8.8% было зафиксировано на творожок детский, масло сливочное, рыбу солёную, маринованную, копчёную, маргарин, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, шоколад, сухие приправы, специи, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, сыры плавленые.

В то же время, на 10.7% подешевела морковь, на 7.4% — фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 6.9% — виноград, на 6.8% — яблоки, на 5.2% — капуста.

Ранее стало известно, на сколько за год подорожали товары и услуги в Карелии.