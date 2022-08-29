Названы районы Карелии, где глава Карелии получил больше всего процентов голосов избирателей

Победивший на выборах глава Карелии Артур Парфенчиков получил наиболее серьезную поддержку среди избирателей Костомукши, Беломорского и Медвежьегорского районов.

Это следует из данных Центризбикома.

В Костомукше за действующего губернатора проголосовали 4929 человек — 82,34% от общего числа участвовавших в выборах.

В Беломорском районе глава Карелии получил голоса 3589 человек — 79,83%.

На третьем месте — Медвежьегорский район, где за Артура Пафенчикова проголосовали 74,23% избирателей (5794 человек).

По мнению политологов, высокий уровень поддержки действующего главы Карелии в этих районах объясняется рядом причин. Костомукша традиционно отличается относительно высоким уровнем жизни, а за последние годы там началась реализация нескольких крупных проектов, например, строительство дороги от пересечения с федеральной трассой до госграницы.

В Беломорском районе политологи отмечают традиционно высокую поддержку органов власти и партии «Единая Россия». На выборах в Законодательное Собрание Карелии в прошлом году у единороссов здесь также был отмечен самый высокий в Карелии процент поддержки.