Названы районы Карелии, где разрешено открыться турбазам и отелям

В большинстве районов Приладожья (Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском) турбазам и отелям разрешено принимать туристов при соблюдении определенных условий.

По сообщению министерства экономического развития Карелии, коллективные средства размещения должны иметь отдельный вход с улицы в жилое помещение.

Персонал должен доставлять постояльцам еду в номер или оказывать услуги общественного питания на открытом воздухе (летние веранды, террасы, выносные столы). Каким еще условиям должны отвечать турбызы и отели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".