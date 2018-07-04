Названы районы Карелии, в местных бюджетах которых расходы не покрываются доходами

Проблемы сбалансированности муниципальных бюджетов, где запланированные расходы не покрываются доходами, в 2018 году наиболее остро стоят в девяти районах Карелии.

Об этом сообщил и.о. министра финансов республики Александр Грищенков на заседании правительства, посвященном вопросам пополнения республиканского и местного бюджетов.

"Наиболее сложные проблемы сбалансированности бюджетов мы отмечаем по 9 муниципальным районам, которым в первую очередь необходимо активизировать работу по оздоровлению финансов", - сказал Грищенков.

Что это за районы, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".