Названы регионы–лидеры и аутсайдеры по вводу нового жилья

Один из соседних с Карелией регионов является российским лидером по вводу в эксплуатацию нового жилья, другой соседний регион – среди аутсайдеров.

Ленинградская и Московская области, а также Севастополь лидируют в рейтинге российских регионов по объемам ввода жилья в 2020 году, в аутсайдерах — Чукотка, Еврейская автономная, Магаданская и Мурманская области, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как отмечается в рейтинге, прошедший год стал сложным для всех отраслей экономики, и строительная не стала исключением, из-за пандемии во втором квартале 2020 года были приостановлены работы на многих стройплощадках.

«Тем не менее, несмотря на весенний значительный спад, по итогам 2020 года наблюдается рост жилищного строительства. Ускоренному восстановлению ввода жилья способствовали меры по поддержке рынка, утвержденные весной, а также продление программы льготной ипотеки на 2021 год», — говорится в рейтинге.

Как отмечают эксперты, в 2020 году было введено 82,2 миллиона квадратного метра жилья, что на 0,2% больше, чем в 2019-м. В пересчете на одного жителя России было введено 0,561 квадратного метра, но диапазон значений показателя в регионах очень широк — от 0,034 до 1,415 квадратного метра на человека, объем ввода в регионах-лидерах и аутсайдерах отличается в 40 раз.

На первом месте рейтинга — Ленинградская область, где на одного жителя было введено 1,415 квадратного метра. На втором месте город Севастополь — 1,34 квадратного метра. В лидерах также Московская (1,174), Калининградская (1,146), Липецкая (1,086) и Тюменская (1,027) области.

В нижней части рейтинга расположились в основном регионы Дальневосточного федерального округа. На последнем месте — Чукотка, где объем ввода жилья в прошлом году составил 0,034 квадратного метра на человека.

Предпоследнее место заняла Мурманская область — 0,048.

В аутсайдерах также Магаданская (0,064) и Еврейская автономная области (0,09).

По мнению аналитиков РИА Новости, из-за пандемии сохранились отдельные ограничения, которые влияют на стоимость жилья.

«В первую очередь это касается запрета на перемещения людей через границы стран, что для строительной отрасли отражается на нехватке рабочих кадров на стройках, особенно в регионах РФ. Дефицит трудовых ресурсов уже привел к росту стоимости и строительных работ, и строительных материалов, что безусловно сказалось на цене квадратного метра для покупателей квартир», — отмечают эксперты.

На стоимость квадратных метров также повлияли высокие темпы инфляции, резкие скачки курсов валют, переход на проектное финансирование, а также расходы по соблюдению санитарных требований из-за пандемии, отмечается в рейтинге.