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Названы самые богатые женщины России

Новости. Общество
21:30, 27 Августа 2020
фото: © Jim Larrison / NYC Business Travel Meetings
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Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина по итогам I полугодия 2020 года стала богатейшей женщиной России по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в $1,3 млрд, пишет ТАСС.

Вторую строчку рейтинга заняла генеральный директор интернет–магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $1,1 млрд. Топ-3 замкнула Екатерина Федун – дочь второго крупнейшего акционера компании "Лукойл" Леонида Федуна – с состоянием в $700 млн.

Четвертую ступень занимает Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая совместно с мужем Юрием Ковальчуком контролирует 32,3% страховой компании "Согаз". В пятерку лидеров также вошла экс–супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева, состояние которой также оценивается в $600 млн.

Места с 6 по 10 заняли предприниматель Ольга Белявцева ($500 млн), Лилия Ротенберг ($500 млн), владеющая 33,3% акций девелоперской компании TPS Real Estate, Татьяна Кузнецова, состояние которой после продажи доли акций компании "Новатэк" оценивается в $450 млн, супруга председателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева Евгения ($400 млн), а также Наталья Луценко ($400 млн), которая совместно с мужем владеет 100% акций группы "Содружество".

Замыкает рейтинг Мария Шарапова ($200 млн), которая в 2012 году запустила продажи жевательного мармелада и других сладостей под собственной торговой маркой.

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