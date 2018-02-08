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Новости. Общество
19:40, 08 Февраля 2018

Названы самые знаменитые сцены секса в истории кино

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Журнал People составил список культовых эротических сцен в истории мирового кинематографа и привел комментарии участвовавших в них актеров и актрис.

В перечень вошли сцены из "Титаника" с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, "Призрака" с Деми Мур и Патриком Суэйзи, "Красотки" с Джулией Робертс, "Девичника в Вегасе" с Кристен Уиг и Джоном Хэммом и "Валентинки" с Мишель Уильямс и Райаном Гослингом, эпизоды фильмов "Сумерки. Сага. Рассвет" с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном, "Исчезнувшая" с Розамунд Пайк и Нилом Патриком Харрисом и "Бал монстров" с Холли Берри и Билли Бобом Торнтоном.

Авторы также включили в перечень лесбийский секс персонажей Натали Портман и Милы Кунис в "Черном лебеде" и любовную сцену из фэнтезийного сериала "Игра престолов" с Китом Харингтоном в роли Джона Сноу и Эмилией Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен, передает "Лента.ру".

Издание привело отрывки из различных интервью с актерами, которые поделились впечатлениями от участия в эротических эпизодах. Многие отметили, что съемки давались с трудом. "В "Сумерках" от нас требовали сделать самую эпичную сцену секса всех времен. Она должна была выглядеть сверхъестественной, потусторонней, нечеловечной, как лучший секс, который можно представить. И мы думали: ***** [Черт возьми], как же мы с этим справимся?" — рассказывала Стюарт.

Портман утверждала, что чувствовала себя весьма неловко в "Черном лебеде" с ее давней подругой Кунис: "Я почти убедилась, что сделать это было бы гораздо легче с кем-то, кого ты не знаешь. Но все равно здорово было снимать сцену с подругой, потому что мы могли шутить над этим".

"Я обожаю, когда мы добираемся до неприличных сцен", — высказывалась Кларк о сексе Джона Сноу и Дейенерис. Приятные воспоминания остались также у Кейт Уинслет: "Это было довольно красиво. Я помню, когда камера перестала снимать и он [Ди Каприо] встал и ушел, я лежала там и думала: "Как жаль, что это закончилось".

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